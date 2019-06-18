Полицейский из Челябинской области, подозреваемый в домогательствах к своим подчиненным, дал комментарий
На замначальника полиции Чебаркуля возбудили уголовное дело за сексуальные домогательства к своим сотрудницам. В городе поговаривают, что на харассмент начальника пожаловались сразу шесть девушек.
В областном полицейском главке сообщили, что полицейский уволен из МВД по отрицательным мотивам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера с использованием зависимости потерпевшей».
Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харассмент
Сам фигурант скандала, после выхода публикаций в СМИ, позвонил журналистам Znak.com и рассказал, что никого не склонял к интиму, и тем более никому не угрожал. Считает, что это сговор.
Нам тоже удалось дозвониться до теперь уже экс-полицейского.
— Как только я ознакомлюсь с материалами служебной проверки, если все-таки возбуждено дело — с постановлением о возбуждении уголовного дела, когда меня уведомят об этом, я готов хоть с кем контактировать, давать комментарии и так далее. Просто я даже не знаю, о чем разговаривать, потому что видел это только из СМИ, — рассказал бывший сотрудник МВД.
По его словам, он сейчас находится на больничном, ни от кого не прячется, говорит, что скрывать ему нечего.
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ИСТОЧНИК KP.RU