Полицейский из Челябинской области, подозреваемый в домогательствах к своим подчиненным, дал комментарий

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-18T12:22:58+03:00

В полиции и в СК не разглашают имя подозреваемого.

Журналисту КП-Челябинск он рассказал, что думает по поводу всей этой истории

Изменить размер текста: A A

На замначальника полиции Чебаркуля возбудили уголовное дело за сексуальные домогательства к своим сотрудницам. В городе поговаривают, что на харассмент начальника пожаловались сразу шесть девушек.

В областном полицейском главке сообщили, что полицейский уволен из МВД по отрицательным мотивам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера с использованием зависимости потерпевшей».

Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харассмент 00:00 00:00

Сам фигурант скандала, после выхода публикаций в СМИ, позвонил журналистам Znak.com и рассказал, что никого не склонял к интиму, и тем более никому не угрожал. Считает, что это сговор.

Нам тоже удалось дозвониться до теперь уже экс-полицейского.

— Как только я ознакомлюсь с материалами служебной проверки, если все-таки возбуждено дело — с постановлением о возбуждении уголовного дела, когда меня уведомят об этом, я готов хоть с кем контактировать, давать комментарии и так далее. Просто я даже не знаю, о чем разговаривать, потому что видел это только из СМИ, — рассказал бывший сотрудник МВД.

По его словам, он сейчас находится на больничном, ни от кого не прячется, говорит, что скрывать ему нечего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU