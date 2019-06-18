Два фестиваля Челябинской области признали лучшими в стране

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-18T12:47:21+03:00

Бажовский фестиваль в Челябинской области один из самых известных в стране. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У южноуральцев есть все шансы побывать на них в этом году

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В России составили рейтинг лучших фольклорных фестивалей. В первую пятерку попали Бажовский и Бушуевский фестивали. Они на втором и четвертом месте соответственно. Об этом сообщает информационный портал «Полит74» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».

— Этнотуризм в России одно из самых популярных направлений внутреннего событийного туризма. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности, — сообщает пресс-службе агентства.

Бажовский фестиваль проводят на Южном Урале в 27-й раз. Ближайший состоится уже в этот уик-энд в с 21 по 23 июня в Пластовском районе. Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 13-14 июля.

Также в первую пятерку согласно рейтингу вошли фестивали «МИР Сибири» (поселок Шушенское под Красноярском), «Зарайская слобода» (Зарайск, Подмосковье), «Прокопьевская ярмарка» (Великий Устюг, Вологодская область).

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