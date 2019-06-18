Алексей Текслер обсудил в Москве тему развития южноуральского села

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-18T13:10:37+03:00

Об окончании посевной, газификации и строительстве дорог шла речь на встрече руководителя Челябинской области с заместителем председателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым

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Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем председателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым. Руководитель региона рассказал об основных направлениях развития регионального АПК. Обсуждали тему комплексного развития села: газификацию и строительство дорог.

Челябинская область, отметил Алексей Текслер, успешно провела посевную. На 28 тыс га увеличились площади посевов яровых, на 8,4 тыс га — зерновых и на 38 тыс га — масличных культур.

Регион включает в севооборот заброшенные ранее угодья:

— В этом году мы введем дополнительно 11,6 тыс га. Планомерно с 20 тыс до 200 тыс га увеличили площади масличных. Это и дополнительная прибыль, новые рабочие места, а также возможность роста экспортного потенциала, — подчеркнул глава региона.

Развитие дорожной инфраструктуры и газификация — ключевые показатели эффективности программы устойчивого развития села. В 2019 г будет построено 32 км газораспределительных сетей и 23 км сельских автомобильных дорог.

Текслер уверен: эти объемы нужно увеличивать. В области газифицировано 40% сел. Недостаточно развита сеть дорог. При увеличении финансирования программы развития села за счет федерального бюджета темпы роста вырастут.

Текслер предлагает подготовить региональную программу развития села. Она станет частью федеральной программы комплексного развития сельских территорий, утвержденной Правительством РФ.

Региональный документ охватит такие задачи, как газификация, улучшение жилищных условий, дороги и пр. Определит точки роста сельского хозяйства на уровне региона, поможет привлечь для развития дополнительные финансы из федерального бюджета.

Алексей Гордеев одобрил предложение главы Челябинской области, отметив важность поддержки инициатив «снизу».

ИСТОЧНИК KP.RU