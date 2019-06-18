Работодателям из Челябинска вернут деньги за покупку путевок для пожилых сотрудников
Каждый год работодатели платят взносы в Фонд социального страхования области. Эти деньги идут на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Если босс купит санаторно-курортную путевку сотруднику-пенсионеру или предпенсионеру, то эти взносы ему вернут, сообщает пресс-служба ФСС по Челябинской области.
Если предприятие планирует в 2019-м году покупать санаторно-курортные путевки для предпенсионеров и работающих пенсионеров, то ему нужно до 31 июля уведомить об этом свое отделение ФСС. Тогда компании вернут 30% взносов, заплаченных в 2018-м году. Правда, наличкой их не перечислят — на эту сумму уменьшат взносы 2020-го года.
— До сих пор предприятиям разрешали тратить на эти цели до 20% взносов. А среди категорий сотрудников, которым полагались путевки, не было работающих пенсионеров и предпенсионеров, — замечают в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU