2019-06-18T13:36:11+03:00
Общество

Челябинск получит полмиллиарда рублей на рекультивацию свалки

Вопросы реализации на Южном Урале нацпроекта «Экология» глава региона Алексей Текслер обсудил с вице-премьером Правительства РФ Алексеем Гордеевым
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Алексей Текслер в Москве встретился с вице-премьером Правительства РФ Алексеем Гордеевым. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер в Москве встретился с вице-премьером Правительства РФ Алексеем Гордеевым. Фото: gubernator74.ru
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На встрече главы Челябинской области Алексея Текслера и вице-премьера Правительства РФ Алексея Гордеева обсуждались главные моменты реализации на Южном Урале нацпроекта «Экология». Например, функционирование новой системы обращения с ТКО; организацию мониторинга загрязнения воздуха; план по снижению выбросов вредных веществ в воздух в Челябинске.

Отдельно был затронут вопрос рекультивации челябинской свалки. Он, напомним, включен в план мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в миллионном городе. Речь шла о выделении федерального финансирования после утверждения проектно-сметной документации.

— Важно начать работы по рекультивации свалки уже в текущем году. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда Правительства Российской Федерации согласованную с Минприроды сумму в размере 500 млн рублей, — подчеркнул Алексей Текслер.

— Проект важный для региона, в случае положительного заключения по проектно-сметной документации считаю возможным его поддержать, − сказал Алексей Гордеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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