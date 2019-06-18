2019-06-18T13:49:19+03:00
Общество

«Ведра и тряпки уже не спасают»: в Челябинске детский клуб топит канализация

Аварийную службу не могут дождаться четыре часа
Ирина ГОЛЛАЙ
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Мальчишки с тренером вычерпывают воду лопатами и выливают на улицу. Фото: Юрий Чехлатый.Мальчишки с тренером вычерпывают воду лопатами и выливают на улицу. Фото: Юрий Чехлатый.Фото: другой источник.
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Детский спортивный клуб «Физорг» в Ленинском районе Челябинска с полудня топят канализационные воды. Из-за засора грязная вода просочилась сквозь бетонные плиты подвала, в котором находится клуб, и разлилась по его помещениям.

— Одно из помещений клуба полностью застелено спортивными матами. Убрать их не получится. Вода течет прямо под маты. Боюсь, что после потопа их придется выкидывать. А маты стоят десятки тысяч рублей! — бьет тревогу руководитель клуба Юрий Чехлатый.

Вода добралась до борцовского зала. Фото: Юрий Чехлатый.

Вода добралась до борцовского зала. Фото: Юрий Чехлатый.

По словам тренера, проблема у клуба старая. Периодически «Физорг» топит уже в течение нескольких лет. Последний раз аварийка приезжала на ул. Масленникова, 11, в начале июня. И вот новый потоп. Сегодня службу спасения ждут почти четыре часа. Ведра и тряпки уже не спасают.

В диспетчерской МУП ПОВВ нас заверили, что вызов принят. Однако, когда приедут специалисты, КП-Челябинск никто не сказал. Позже редакции пообещали назвать причину постоянных засоров, а также прокомментировать, кто же в них виноват и как детскому клубы выживать дальше.

Сегодня детские тренировки (а они бесплатные для всех ребят) в клубе отменены.

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В Челябинске топит детский клуб.Видео: Юрий Чехлатый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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