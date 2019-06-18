«Ведра и тряпки уже не спасают»: в Челябинске детский клуб топит канализация

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-18T13:49:19+03:00

Мальчишки с тренером вычерпывают воду лопатами и выливают на улицу. Фото: Юрий Чехлатый. Фото: другой источник.

Изменить размер текста: A A

Детский спортивный клуб «Физорг» в Ленинском районе Челябинска с полудня топят канализационные воды. Из-за засора грязная вода просочилась сквозь бетонные плиты подвала, в котором находится клуб, и разлилась по его помещениям.

— Одно из помещений клуба полностью застелено спортивными матами. Убрать их не получится. Вода течет прямо под маты. Боюсь, что после потопа их придется выкидывать. А маты стоят десятки тысяч рублей! — бьет тревогу руководитель клуба Юрий Чехлатый.

Вода добралась до борцовского зала. Фото: Юрий Чехлатый.

По словам тренера, проблема у клуба старая. Периодически «Физорг» топит уже в течение нескольких лет. Последний раз аварийка приезжала на ул. Масленникова, 11, в начале июня. И вот новый потоп. Сегодня службу спасения ждут почти четыре часа. Ведра и тряпки уже не спасают.

В диспетчерской МУП ПОВВ нас заверили, что вызов принят. Однако, когда приедут специалисты, КП-Челябинск никто не сказал. Позже редакции пообещали назвать причину постоянных засоров, а также прокомментировать, кто же в них виноват и как детскому клубы выживать дальше.

Сегодня детские тренировки (а они бесплатные для всех ребят) в клубе отменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

В Челябинске топит детский клуб.Видео: Юрий Чехлатый.

ИСТОЧНИК KP.RU