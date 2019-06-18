Жительнице Челябинской области дали год колонии за «пьяное» ДТП, в котором серьезно пострадала ее подруга
В Миассе суд вынес приговор 46-летней жительнице. Женщину признали виновной в ДТП, в котором тяжкий вред здоровью получила ее подруга.
Авария произошла осенью прошлого года. На улице Уральской столкнулись две иномарки. Cherry, которой управляла осужденная, вылетела на «встречку» и врезалась в Ford Fusion. В нем находились двое детей. Они серьезно не пострадали.
По словам очевидцев, в китайской иномарке были три пьяных женщины. Пассажирок сразу увезли с травмами в больницу. Сама водитель отказалась пройти освидетельствование.
— Свою вину она не признала. В суде отрицала, что находилась в алкогольном опьянении и выехала на встречную полосу. Однако все показания и собранные доказательства говорят об обратном. Ее признали виновной, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год с лишением прав на три года, — рассказали в прокуратуре Миасса.
Отбывать наказание автомобилистка будет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.
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