Глава региона Алексей Текслер доложил Советнику президента РФ Антону Кобякову, как Челябинск готовится к саммитам

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-18T13:59:29+03:00

Руководитель Челябинской области считает, что международные события пройдут на самом высоком уровне

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Советник Президента России Антон Кобяков и глава Челябинской области Алексея Текслер в Москве обсудили ход подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Международные события запланированы на 22-23 июля следующего года.

Алексей Текслер лично контролирует подготовку города к саммитам.

— Работы идут полным ходом, уверен, мы сможем провести мероприятия на самом высоком уровне, — отметил Алексей Текслер.

Специально для саммитов в городе возводится современный аэропорт, конгрессно-выставочный центр. Обновляется общественный транспорт, строятся дороги.

В зоне внимания главы региона — строительство общежития ЮУрГУ и три коттеджных поселка для размещения делегаций. К саммитам будет подготовлено 19 объектов.

Советник Президента России подчеркнул, что проведение международных мероприятий в регионах открывает для городов возможности развития.

— В прошлом году в Челябинске прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста». В этом году она пройдет во второй раз. Формируются точки деловой активности в регионах. Один из таких городов — Челябинск, — подчеркнул Антон Кобяков.

ИСТОЧНИК KP.RU