В Челябинскую область на этой неделе вернется летняя жара

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-18T14:26:11+03:00

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Жаркой погоде в июне все-таки еще быть! По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, с завтрашнего дня температура уверенно поползет вверх. Днем воздух прогреется до 25 градусов, осадков не будет.

В четверг, 20 июня, ожидается +24, +29, но синоптики обещают дождь с грозой. В пятницу до +30, местами немного польет и погремит. В выходные тоже жара и кратковременные дожди.

В общем, убираем свитера, куртки, но недалеко — уральская погода непредсказуемая, и достаем летние вещи. А, уходя из дома, лучше захватить зонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU