2019-06-18T14:26:11+03:00
Общество

В Челябинскую область на этой неделе вернется летняя жара

Воздух прогреется до +30 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Наконец-то, дождались тепла!Наконец-то, дождались тепла!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жаркой погоде в июне все-таки еще быть! По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, с завтрашнего дня температура уверенно поползет вверх. Днем воздух прогреется до 25 градусов, осадков не будет.

В четверг, 20 июня, ожидается +24, +29, но синоптики обещают дождь с грозой. В пятницу до +30, местами немного польет и погремит. В выходные тоже жара и кратковременные дожди.

В общем, убираем свитера, куртки, но недалеко — уральская погода непредсказуемая, и достаем летние вещи. А, уходя из дома, лучше захватить зонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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