Камеры фиксации скорости на дорогах Челябинска начали скручивать

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-18T15:36:34+03:00

Власти не стали выкупать камеры у прежнего владельца и он их забрал. Фото: Андрей АБРАМОВ

Они принадлежат фирме, которая в этом году проиграла конкурс на сбор штрафов с автомобилистов

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Соцсети Челябинска живо обсуждают кадры: рабочие суетятся возле перекладины с камерами, которые следят за нарушениями автомобилистов. Люди подумали, что вешают новые наблюдательные пункты, а оказалось, что снимают старые.

Камеры исчезли с нескольких перекрестков на Северо-Западе города и в Тракторозаводском районе. Похожие сообщения поступают и из Магнитогорска.

Посты продолжат исчезать и дальше. Все дело в том, что камеры принадлежат компании из Нижнего Новгорода. Фирма в 2018 году выигрывала тендер на обслуживание видеофиксации. Ставила свои посты. Но в этом году на аукционе их обошла другая компания.

Выкупать камеры предшественников власти по каким-то причинам не стали. По данным из открытых источников, фирма оборудовала более 15 наблюдательных пунктов за свой счет.

В этом году дорожные камеры в Челябинской области обслуживает ПАО «Мегафон». Они ставят свои посты. Кроме того, есть комплексы которые ставились за счет бюджета и соответственно никуда не исчезли.

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ИСТОЧНИК KP.RU