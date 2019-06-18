Камеры фиксации скорости на дорогах Челябинска начали скручивать
Соцсети Челябинска живо обсуждают кадры: рабочие суетятся возле перекладины с камерами, которые следят за нарушениями автомобилистов. Люди подумали, что вешают новые наблюдательные пункты, а оказалось, что снимают старые.
Камеры исчезли с нескольких перекрестков на Северо-Западе города и в Тракторозаводском районе. Похожие сообщения поступают и из Магнитогорска.
Посты продолжат исчезать и дальше. Все дело в том, что камеры принадлежат компании из Нижнего Новгорода. Фирма в 2018 году выигрывала тендер на обслуживание видеофиксации. Ставила свои посты. Но в этом году на аукционе их обошла другая компания.
Выкупать камеры предшественников власти по каким-то причинам не стали. По данным из открытых источников, фирма оборудовала более 15 наблюдательных пунктов за свой счет.
В этом году дорожные камеры в Челябинской области обслуживает ПАО «Мегафон». Они ставят свои посты. Кроме того, есть комплексы которые ставились за счет бюджета и соответственно никуда не исчезли.
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ИСТОЧНИК KP.RU