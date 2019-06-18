В Челябинске укладывают асфальт на улице Худякова

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-18T15:13:28+03:00

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В Челябинске сменился подрядчик по ремонту дорог. За качественную работу по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отвечает ООО «Нижавтодорстрой». В программе 18 объектов. Цена вопроса — 827,7 млн руб.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе регионального миндортранса, асфальт укладывают на ул. Худякова от поселка «Благодатово» к плотине. К середине июля важный для города участок длиной в пять километров откроют.

Какие дороги восстановят:

— ул. Российская (ул. Труда — ул. Свободы);

— ул. 40 лет Победы (ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных);

— ул. Ун. Набережная (ул. Ак. Сахарова — ул. Чичерина);

— ул. С. Юлаева (ул. Ак. Макеева — пр. Победы);

— ул. Свободы (ул. Бр. Кашириных — ул. Торговая);

— ул. Бр. Кашириных (ул. 40 лет Победы — ул. Северная);

— ул. Цвиллинга (пр. Ленина — ул. Ст. Разина);

— ул. Дзержинского (ул. Отечественной — ул. Гагарина);

— ул. Курчатова (ул. Энгельса — ул. Елькина);

— ул. Энгельса (ул. Курчатова — ул. Худякова);

— ул. С. Кривой (ул. Лесопарковая — ул. Воровского);

— ул. Коммуны (пер. 2й Институтский — ул. III Интернационала);

— ул. Северный Луч (ул. Г. Танкограда — Свердловский тракт);

— ул. Хлебозаводская (ул. Морская — ул. Северный Луч);

— ул. Чичерина (Ун. Набережная — ул. С. Юлаева);

— ул. Худякова (ул. Воровского — Ун. Набережная);

— ул. Доватора (ул. Воровского — ул. Ст. Разина);

— Новоградский пр. (ул. С. Юлаева — граница Челябинска).

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