В Челябинске укладывают асфальт на улице Худякова
В Челябинске сменился подрядчик по ремонту дорог. За качественную работу по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отвечает ООО «Нижавтодорстрой». В программе 18 объектов. Цена вопроса — 827,7 млн руб.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе регионального миндортранса, асфальт укладывают на ул. Худякова от поселка «Благодатово» к плотине. К середине июля важный для города участок длиной в пять километров откроют.
Какие дороги восстановят:
— ул. Российская (ул. Труда — ул. Свободы);
— ул. 40 лет Победы (ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных);
— ул. Ун. Набережная (ул. Ак. Сахарова — ул. Чичерина);
— ул. С. Юлаева (ул. Ак. Макеева — пр. Победы);
— ул. Свободы (ул. Бр. Кашириных — ул. Торговая);
— ул. Бр. Кашириных (ул. 40 лет Победы — ул. Северная);
— ул. Цвиллинга (пр. Ленина — ул. Ст. Разина);
— ул. Дзержинского (ул. Отечественной — ул. Гагарина);
— ул. Курчатова (ул. Энгельса — ул. Елькина);
— ул. Энгельса (ул. Курчатова — ул. Худякова);
— ул. С. Кривой (ул. Лесопарковая — ул. Воровского);
— ул. Коммуны (пер. 2й Институтский — ул. III Интернационала);
— ул. Северный Луч (ул. Г. Танкограда — Свердловский тракт);
— ул. Хлебозаводская (ул. Морская — ул. Северный Луч);
— ул. Чичерина (Ун. Набережная — ул. С. Юлаева);
— ул. Худякова (ул. Воровского — Ун. Набережная);
— ул. Доватора (ул. Воровского — ул. Ст. Разина);
— Новоградский пр. (ул. С. Юлаева — граница Челябинска).
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