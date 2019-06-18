2019-06-18T15:15:40+03:00
Происшествия

Полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Его организатору грозит до четырех лет колонии
Валентина ВАГАНОВА
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Эти шприцы нашли в квартире. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Эти шприцы нашли в квартире. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Наркоманы собирались в одном из домов по улице Дзержинского. Организовала притон 38-летняя хозяйка квартиры. У нее есть судимость за незаконный оборот наркотиков.

— В квартире оперативники нашли и изъяли использованные шприцы с остатками наркотического вещества и приспособления для употребления наркотиков, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотиков». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет.

Хозяйку квартиры отпустили, но она подписала обязательство явиться по первому же вызову в отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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