Полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе Челябинска
Наркоманы собирались в одном из домов по улице Дзержинского. Организовала притон 38-летняя хозяйка квартиры. У нее есть судимость за незаконный оборот наркотиков.
— В квартире оперативники нашли и изъяли использованные шприцы с остатками наркотического вещества и приспособления для употребления наркотиков, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотиков». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет.
Хозяйку квартиры отпустили, но она подписала обязательство явиться по первому же вызову в отдел.
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ИСТОЧНИК KP.RU