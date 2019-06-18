2019-06-18T15:34:13+03:00
Общество

В Челябинске Большой театр покажет балет о колхозной жизни

В постановке сплелись элементы советской бутафории и форма французского водевиля
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинцам покажут авангардную постановку про колхозную жизнь. Фото: пресс-служба Академического театра оперы и балета им. Глинки.Челябинцам покажут авангардную постановку про колхозную жизнь. Фото: пресс-служба Академического театра оперы и балета им. Глинки.
Изменить размер текста:

На сцене Большого театра 84 года назад балет на музыку молодого Шостаковича имел триумфальный успех. Но после разгрома в газетах «Светлый ручей» вымарали из репертуара главного театра СССР.

В 2003 году балет возродил хореограф Алексей Ратманский. Он был в восторге от задорной музыки и незатейливого сюжета о колхозной жизни. В спектакле сплелись советская бутафория и форма французского водевиля.

В Челябинске балетная труппа выступит под аккомпанемент оркестра театра им. Глинки.

Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Академического театра оперы и балета им. Глинки Анастасия Черкас, составы артистов держатся в секрете. Известно, что в Челябинске выступят ведущие солисты балетной труппы Большого театра России.

Показы состоятся 11 октября (19.00) и 12 октября (14.00 и 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магнитогорск возглавил список городов, где квартиры продают по цене компьютера
На челябинских улицах замечена машина охотника на ведьм
Полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе Челябинска
В Челябинске укладывают асфальт на улице Худякова
Камеры фиксации скорости на дорогах Челябинска начали скручивать
В Челябинскую область на этой неделе вернется летняя жара
Глава региона Алексей Текслер доложил Советнику президента РФ Антону Кобякову, как Челябинск готовится к саммитам
«Ведра и тряпки уже не спасают»: в Челябинске детский клуб топит канализация
Жительнице Челябинской области дали год колонии за «пьяное» ДТП, в котором серьезно пострадала ее подруга
Челябинск получит полмиллиарда рублей на рекультивацию свалки
Работодателям из Челябинска вернут деньги за покупку путевок для пожилых сотрудников
Алексей Текслер обсудил в Москве тему развития южноуральского села
Два фестиваля Челябинской области признали лучшими в стране