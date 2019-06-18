В Челябинске Большой театр покажет балет о колхозной жизни
На сцене Большого театра 84 года назад балет на музыку молодого Шостаковича имел триумфальный успех. Но после разгрома в газетах «Светлый ручей» вымарали из репертуара главного театра СССР.
В 2003 году балет возродил хореограф Алексей Ратманский. Он был в восторге от задорной музыки и незатейливого сюжета о колхозной жизни. В спектакле сплелись советская бутафория и форма французского водевиля.
В Челябинске балетная труппа выступит под аккомпанемент оркестра театра им. Глинки.
Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Академического театра оперы и балета им. Глинки Анастасия Черкас, составы артистов держатся в секрете. Известно, что в Челябинске выступят ведущие солисты балетной труппы Большого театра России.
Показы состоятся 11 октября (19.00) и 12 октября (14.00 и 19.00).
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