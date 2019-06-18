2019-06-18T16:35:41+03:00
Общество

Магнитогорск возглавил список городов, где квартиры продают по цене компьютера

Эксперты проанализировали цены на жилье в крупных городах России
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Магнитогорске трехкомнатную квартиру можно купить за 2,4 миллиона рублейВ Магнитогорске трехкомнатную квартиру можно купить за 2,4 миллиона рублей
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В 20 российских городах можно приобрести трехкомнатную квартиру по цене компьютера. К такому выводу пришли аналитики специализированного портала Domofond.Ru.

Специалисты сравнивали стоимость жилья со стоимостью нового Mac Pro-2019, который в полной комплектации будет стоить 3,9 млн рублей.

Первую строчку рейтинга занял Магнитогорск. В городе металлургов за 2,4 миллиона рублей можно купить трехкомнатную квартиру. При этом денег еще останется на «однушку». Второе место досталось городу Волжскому, где «трешка» стоит 2,7 миллиона рублей, а третье место — Саратову.

Отмечается, что в 33 крупных городах за 3,9 млн рублей можно купить только двухкомнатную или однокомнатную квартиру.

— При этом в 12 городах после покупки «двушки» на руках останется еще 1 млн рублей: это Волгоград, Махачкала, Киров, Ставрополь, Чебоксары, Грозный, Курск, Владикавказ, Пенза, Рязань, Ульяновск и Кострома, —сообщает портал Domofond.Ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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