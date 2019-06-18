В Зауралье семилетняя велосипедистка сорвалась с обрыва в реку и утонула

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-18T17:44:45+03:00

Девочка не удержала равновесие и вместе с велосипедом упала с обрыва в воду Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Трагедия произошла днем 17 июня в поселке Стеклозавод Курганской области. Тело семилетней девочки подняли со дня реки Ниап.

Малышка каталась на велосипеде по берегу водоема. В какой-то момент она не удержала равновесие, упала с обрыва в реку и утонула. Все произошло на глазах у подружки. Она бросилась за помощью к взрослым. Ребенка из воды достали, но откачать не смогли.

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрошены родственники погибшей девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU