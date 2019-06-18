В Зауралье семилетняя велосипедистка сорвалась с обрыва в реку и утонула
Трагедия произошла днем 17 июня в поселке Стеклозавод Курганской области. Тело семилетней девочки подняли со дня реки Ниап.
Малышка каталась на велосипеде по берегу водоема. В какой-то момент она не удержала равновесие, упала с обрыва в реку и утонула. Все произошло на глазах у подружки. Она бросилась за помощью к взрослым. Ребенка из воды достали, но откачать не смогли.
— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрошены родственники погибшей девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU