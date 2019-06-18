«Один дома»: в Челябинской области малыш поджег диван и сбежал на улицу
Инцидент произошел вчера, 17 июня, в поселке Мирный Уйского района. Малыш, гостивший у бабушки с дедушки с дедушкой, устроил переполох. Когда пенсионеры ненадолго отлучились, оставив внука одного, в их квартире произошел пожар.
Мальчик где-то нашел зажигалку и случайно поджег диван. Увидев как горит обивка, маленький поджигатель испугался, что его будут ругать и сбежал на улицу.
К счастью, дым в квартире на втором этаже заметили соседи. Они вызвали пожарных.
— Прибывшие на место происшествия огнеборцы проникли в квартиру и обнаружили там дымящийся диван. Возгорание в считанные минуты ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщили в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU