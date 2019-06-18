«Один дома»: в Челябинской области малыш поджег диван и сбежал на улицу

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-18T20:31:31+03:00

Пенсионеры оставили внука одного, а он устроил пожар Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Инцидент произошел вчера, 17 июня, в поселке Мирный Уйского района. Малыш, гостивший у бабушки с дедушки с дедушкой, устроил переполох. Когда пенсионеры ненадолго отлучились, оставив внука одного, в их квартире произошел пожар.

Мальчик где-то нашел зажигалку и случайно поджег диван. Увидев как горит обивка, маленький поджигатель испугался, что его будут ругать и сбежал на улицу.

К счастью, дым в квартире на втором этаже заметили соседи. Они вызвали пожарных.

— Прибывшие на место происшествия огнеборцы проникли в квартиру и обнаружили там дымящийся диван. Возгорание в считанные минуты ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщили в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU