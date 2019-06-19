Страшный силуэт на ночном небе напугал жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-19T04:22:56+03:00

А что вы видите на фото?

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Ночью 16 июня в небе над Копейском появилось это…

— Увидели вот такое существо! Нет слов! Без фотошопа. После такого начинаешь задумываться… — написал в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» анонимный автор снимка.

О чем он начал задумываться, не уточнил. Однако, небо в ту ночь удивило не только его. Фотографии выложили в соцсети несколько копейчан.

Каждый увидел свое: быка, глаз, черта. Однако, некоторые подписчики группы написали, что не заметили на снимке ничего необычного.

— Вижу Луну и облака, — написала Алла Герасименко.

Еще один снимок этого неба. Фото: Дарья Панова

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ИСТОЧНИК KP.RU