В больнице Магнитогорска у пациента во время приема украли… стельки
В таком случае не знаешь: смеяться или сочувствовать. Впрочем, и сам мужчина, который стал жертвой воришки, похохотал от души. И других повеселил, рассказав историю в соцсети.
— Хочу просто пристыдить человека, который украл мои стельки. Произошло это в больнице в физиокабинете. Там разуваются и дальше проходят по кабинкам. Я сразу не заметил, а сегодня жена увидела, что у меня кроссовки без стелек. Мне просто смешно. Я многое могу понять, но стельки забрать... Позорище-то какое! Ахахаха! — написал подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск» с ником Хам Мастер.
В кабинете есть камера, и мужчина обещал посмотреть, кто все-таки это сделал.
— Наверное, стелечный фетишист, — предположили подписчики группы, посмеявшись вместе с ним.
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ИСТОЧНИК KP.RU