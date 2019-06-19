В больнице Магнитогорска у пациента во время приема украли… стельки

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-19T04:23:05+03:00

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В таком случае не знаешь: смеяться или сочувствовать. Впрочем, и сам мужчина, который стал жертвой воришки, похохотал от души. И других повеселил, рассказав историю в соцсети.

— Хочу просто пристыдить человека, который украл мои стельки. Произошло это в больнице в физиокабинете. Там разуваются и дальше проходят по кабинкам. Я сразу не заметил, а сегодня жена увидела, что у меня кроссовки без стелек. Мне просто смешно. Я многое могу понять, но стельки забрать... Позорище-то какое! Ахахаха! — написал подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск» с ником Хам Мастер.

В кабинете есть камера, и мужчина обещал посмотреть, кто все-таки это сделал.

— Наверное, стелечный фетишист, — предположили подписчики группы, посмеявшись вместе с ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU