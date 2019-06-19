«Когда не дали ипотеку»: в лесу Челябинской области обнаружили необычную хижину

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-19T04:23:14+03:00

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В группе «Подслушано в Озерске» опубликовали фото необычного строения посреди леса. Это даже не шалаш, а почти домик. Правда, еще не достроенный.

— Когда не одобрили ипотеку... — прокомментировал фото Евгений Власов.

Подписчики группы стали возмущаться: мол, веток нарубили, штрафовать за такое!

— Да нет там вырубки леса! Я лесник со стажем. Это сухостой и валежник. Закон не нарушен, — заверил Александр Наговицын.

Один из местных жителей рассказал, что домик строят мальчишки. Ничего не рубят и не пилят, а действительно собирают валяющиеся ветки по лесу.

— Я туда каждый день хожу с собаками гулять и вижу, как ребята этот дом обустраивают. Все лучше, чем по подъездам сидеть или дома за компом, — написал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU