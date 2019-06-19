«Трактор» лишился вратаря Александра Судницина
ХК «Трактор» покинул Александр Судницин. 31-летний игрок приехал в Челябинск из Ярославля в прошлом сезоне. Его подписывали на два года, однако отношения с голкипером решено было закончить.
— В составе черно-белых голкипер провел 24 матча в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,46. В играх плей-офф Александр провел 2 встречи с показателем 2,48. ХК «Трактор» благодарит Александра за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — сообщает пресс-служба клуба.
Главным вратарем в команде остается Василий Демченко. На замену ему два молодых игрока — Владислав Сухачев и Иван Федотов.
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ИСТОЧНИК KP.RU