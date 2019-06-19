«Трактор» лишился вратаря Александра Судницина

СЕГОДНЯ 04:33 2019-06-19T04:33:22+03:00

Основная ставка в следующем сезоне вновь делается на Демченко и новичков

Изменить размер текста: A A

ХК «Трактор» покинул Александр Судницин. 31-летний игрок приехал в Челябинск из Ярославля в прошлом сезоне. Его подписывали на два года, однако отношения с голкипером решено было закончить.

— В составе черно-белых голкипер провел 24 матча в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,46. В играх плей-офф Александр провел 2 встречи с показателем 2,48. ХК «Трактор» благодарит Александра за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — сообщает пресс-служба клуба.

Главным вратарем в команде остается Василий Демченко. На замену ему два молодых игрока — Владислав Сухачев и Иван Федотов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU