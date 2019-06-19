«Скандальной» магистрали, которая могла поглотить сады под Челябинском, изменили маршрут

СЕГОДНЯ 04:47 2019-06-19T04:50:41+03:00

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В Сосновском районе под Челябинском планировали построить объездную дорогу, чтобы соединить новостройки на Шершнях с городом. Проект важный и нужный: в пригороде сейчас живут тысячи. Однако по плану магистраль проложили через СНТ «Петушок», что сильно возмутило садоводов.

Администрация Сосновского района опубликовала финансовые документы по новой дороге. Планируют потратить более 324 млн рублей. Достроить трассу планируют к середине 2020 года.

Новый план дороги не предполагает врезаться в сады и делить их на две части. Он соединяет поселки Белый хутор, Северный и дальше дорога вливается в существующую трассу в сторону микрорайонов Парковый-2 и Парковый.

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ИСТОЧНИК KP.RU