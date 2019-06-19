Деревья скрывают дорожные знаки в Челябинске
В редакцию КП-Челябинск написали горожане. Прислали фото, сделанные в Металлургическом районе. На одной из дорог знаки и светофор скрывает густая листва деревьев.
— Это улица 2-ая Павелецкая в районе заводоуправления ЧМЗ, — написала Екатерина Урику.
Косить деревья, конечно, не выход. Знаки и светофор нужно просто переставить. В подобных случаях горожанам можно написать в ГИБДД или администрацию города. Обычно, проблему решают оперативно. Можно отправить жалобу через официальные сайты.
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ИСТОЧНИК KP.RU