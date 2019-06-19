«Памятник Юревичу?»: жители Челябинска спорят о том, кому посвящен загадочный монумент в Парковом
В районе Образовательного центра №2 в Парковом установили памятник. Силуэт пока скрывает белая ткань. Поэтому жители принялись гадать в соцсетях, кому посвящен монумент.
— Это Дядя Степа? Там такой перекресток опасный, а рядом школа. Вот было бы здорово ребятишкам в наказ поставить там памятник сказочному инспектору.
— Это директор школы себе поставил.
— Юревичу!
— Нет, это Тефтелеву! — соревнуются в остроумии комментаторы.
На деле же оказалось, что монумент посвящен воинам Великой Отечественной.
— Его планировали открыть в июне, но перенесли на сентябрь, — написала одна из пользовательниц «ВКонтакте».
— Вообще удивительно видеть памятник в нашем районе. Культурных объектов не хватает.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU