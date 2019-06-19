«Памятник Юревичу?»: жители Челябинска спорят о том, кому посвящен загадочный монумент в Парковом

СЕГОДНЯ 06:05 2019-06-19T06:07:05+03:00

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В районе Образовательного центра №2 в Парковом установили памятник. Силуэт пока скрывает белая ткань. Поэтому жители принялись гадать в соцсетях, кому посвящен монумент.

— Это Дядя Степа? Там такой перекресток опасный, а рядом школа. Вот было бы здорово ребятишкам в наказ поставить там памятник сказочному инспектору.

— Это директор школы себе поставил.

— Юревичу!

— Нет, это Тефтелеву! — соревнуются в остроумии комментаторы.

На деле же оказалось, что монумент посвящен воинам Великой Отечественной.

— Его планировали открыть в июне, но перенесли на сентябрь, — написала одна из пользовательниц «ВКонтакте».

— Вообще удивительно видеть памятник в нашем районе. Культурных объектов не хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU