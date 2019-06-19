Все объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-19T06:23:35+03:00

Виталий Мутко и Алексей Текслер обсудили темпы подготовки Челябинска к саммитам. Фото: gubernator74.ru

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер заместителю председателя Правительства РФ Виталию Мутко

Изменить размер текста: A A

В Москве прошла встреча заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко с руководителем Челябинской области Алексеем Текслером. Тема разговора — подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

— В активной фазе находятся работы на всех основных объектах, строящихся к международным мероприятиям в Челябинске в 2020 году. У нас есть уверенность, что эти объекты будут готовы в срок, — подчеркнул Алексей Текслер.

Так, по графику идет комплексная реконструкция аэропорта. Возводятся терминал, привокзальная инфраструктура. Продолжается реконструкция аэродромного комплекса и существующего терминала под расширение международного сектора.

Растет здание конгресс-холла «Таганай». Это — основная площадка для проведения официальных мероприятий саммитов.

Для проживания первых лиц делегаций возводится три коттеджных поселка. Для участников саммитов строится и реконструируется восемь гостиниц.

Идут работы по благоустройству, ремонту дорог и приведению в порядок гостевых маршрутов.

На встрече обсуждался вопрос о выделении дополнительного финансирования на реконструкцию автодорог Челябинска.

Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время планирует посетить Челябинск, чтобы лично проинспектировать ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU