2019-06-19T07:22:05+03:00
Общество

В Челябинске ночью пройдет служба по умершим защитникам

Желающих помолиться ждут у памятника «Скорбящие матери»
Андрей АБРАМОВ
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Панихида пройдет недоделку от Лесного кладбища. Фото: Челябинская епархияПанихида пройдет недоделку от Лесного кладбища. Фото: Челябинская епархия
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Поздним вечером 21 июня в Челябинска пройдет панихида под открытым небом. Православные помолятся об упокоении павших в годы Великой Отечественной. 22 июня нарекли Днем памяти и скорби. В эту дату началась война.

— Духовенство и прихожане челябинских храмов помолятся о упокоении душ всех, кто не вернулся с поля брани или страдальчески погиб в годы Великой Отечественной, — сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Панихида пройдет у памятника «Скорбящие матери» в Советском районе. Неподалеку находится Лесной кладбище. Во время войны там хоронили солдат и офицеров, скончавшихся от ран в южноуральских госпиталях.

Начало панихиды в 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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