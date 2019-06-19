В Челябинске ночью пройдет служба по умершим защитникам
Поздним вечером 21 июня в Челябинска пройдет панихида под открытым небом. Православные помолятся об упокоении павших в годы Великой Отечественной. 22 июня нарекли Днем памяти и скорби. В эту дату началась война.
— Духовенство и прихожане челябинских храмов помолятся о упокоении душ всех, кто не вернулся с поля брани или страдальчески погиб в годы Великой Отечественной, — сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
Панихида пройдет у памятника «Скорбящие матери» в Советском районе. Неподалеку находится Лесной кладбище. Во время войны там хоронили солдат и офицеров, скончавшихся от ран в южноуральских госпиталях.
Начало панихиды в 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU