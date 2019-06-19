Сотрудница почты в Челябинской области вынесла из кассы почти миллион рублей
Руководство почтового отделения из Бакала Челябинской области обратилось в полицию. Сообщили, что из кассы пропали 915 тысяч рублей. Подозреваемого нашли быстро.
— Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями вместе со службой безопасности почты установили сотрудницу, которая может быть причастна к краже. Ей 48 лет, ранее не судима. В отчетных документах она указывала, якобы выплачивала пособия обратившимся жителям, а на самом деле присваивала их себе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по статье — до шести лет колонии. Подозреваемая под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU