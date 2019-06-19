Трое жителей Челябинска пытались вывезти за границу военное оборудование
ФСБ задержало троих жителей Челябинска. Их обвинили, а затем осудили за попытку контрабанды продукции военного назначения. Покупатели нашлись за границей. Где именно, контрразведчики не сообщают.
— Весной 2018 года в поле зрения оперативников попали два гражданина России и иностранец, гражданин бывшей республики Советского Союза. Все трое готовили операцию по вывозу оборудования для военной техники за пределы Российской Федерации, не имея для этого лицензии, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Воплотить задуманное преступникам не удалось. В мае прошлого года сотрудники ФСБ задержали россиян с перевозимым грузом на трассе Челябинск-Москва. Иностранец объявлен в международный розыск. Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей каждому.
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