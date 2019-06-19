2019-06-19T08:31:49+03:00
Происшествия

Иномарка столкнулась с «Газелью» в Челябинской области

Водительницу легковушки увезли в больницу
Андрей АБРАМОВ
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Иномарка серьезно покорежена. Фото: ГИБДД Челябинской областиИномарка серьезно покорежена. Фото: ГИБДД Челябинской области
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Днем 18 июня на автодороге МиассКундравы случилась авария. Старенькая Scoda столнкнулась с грузовой «Газелью». Легковушка выезжала со второстепенной дороги. Женщина за рулем не рассчитала маневр и столкнулась с грузовиком.

За рулем «Газели» был 39-летний водитель. С ним все нормально. А вот хозяйка «Шкоды» получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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