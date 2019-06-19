Иномарка столкнулась с «Газелью» в Челябинской области
Водительницу легковушки увезли в больницу
Иномарка серьезно покорежена. Фото: ГИБДД Челябинской области
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Днем 18 июня на автодороге Миасс — Кундравы случилась авария. Старенькая Scoda столнкнулась с грузовой «Газелью». Легковушка выезжала со второстепенной дороги. Женщина за рулем не рассчитала маневр и столкнулась с грузовиком.
За рулем «Газели» был 39-летний водитель. С ним все нормально. А вот хозяйка «Шкоды» получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU