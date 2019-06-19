Иномарка столкнулась с «Газелью» в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-19T08:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 18 июня на автодороге Миасс — Кундравы случилась авария. Старенькая Scoda столнкнулась с грузовой «Газелью». Легковушка выезжала со второстепенной дороги. Женщина за рулем не рассчитала маневр и столкнулась с грузовиком.

За рулем «Газели» был 39-летний водитель. С ним все нормально. А вот хозяйка «Шкоды» получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU