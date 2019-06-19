Ребенка сбили во дворе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-19T08:36:53+03:00

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Вечером 18 июня во дворе дома Ломинского, 19 в Снежинске сбили ребенка. Парнишка выскочил из-за машины и водитель, который двигался по проезду, не успел срегаировать. Дошкольник попал под колеса Volvo.

Пострадавшему шесть лет. Ребенка увезли в больницу. Кто виноват в ЧП, устанавит Госавтоинспеция.

— Уважаемые родители, вы в ответе за безопасность ваших детей. Не забывайте напоминать им правила дорожного движения и контролируйте их время провождения. Уважаемые водители, начались летние каникулы, на улице становится все больше детей. Будьте бдительны! — сообщает ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU