Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором чиновнику из Чебаркуля, которого обвиняли в коррупции

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-19T08:48:04+03:00

Силовики считают, что он получил взятку в 20 000 рублей

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В Чебаркуле судили председателя комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого. Обвиняли в получении взятки, но убедить суд в виновности чиновника силовики не смогли. Вынесли оправдательный приговор. Его обжаловала прокуратура.

Следователи считают, что Шацкому дали взятку в 20 000 руб. за бездействие. Южноуралец хотел получить в аренду участок земли, на котором было построено одноэтажное здание. Такие вопросы решают на комиссии по градостроительству. Якобы Шацкий умолчал, что на земле имеется постройка и участок отдали по более низкой цене.

— Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU