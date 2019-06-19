2019-06-19T08:48:04+03:00
Общество

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором чиновнику из Чебаркуля, которого обвиняли в коррупции

Силовики считают, что он получил взятку в 20 000 рублей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Дело вновь рассмотрит суд. Фото: Иван ВИСЛОВДело вновь рассмотрит суд. Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Чебаркуле судили председателя комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого. Обвиняли в получении взятки, но убедить суд в виновности чиновника силовики не смогли. Вынесли оправдательный приговор. Его обжаловала прокуратура.

Следователи считают, что Шацкому дали взятку в 20 000 руб. за бездействие. Южноуралец хотел получить в аренду участок земли, на котором было построено одноэтажное здание. Такие вопросы решают на комиссии по градостроительству. Якобы Шацкий умолчал, что на земле имеется постройка и участок отдали по более низкой цене.

— Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Балетная труппа Большого театра впервые приедет на гастроли в Челябинск
Дикая косуля, скачущая по улице Кургана, попала на видео
В Челябинской области ВАЗ, уходя от полицейской погони, протаранил маршрутку
В Челябинской области из реки достали труп мужчины
Ребенка сбили во дворе в Челябинской области
Иномарка столкнулась с «Газелью» в Челябинской области
Трое жителей Челябинска пытались вывезти за границу военное оборудование
Сотрудница почты в Челябинской области вынесла из кассы почти миллион рублей
В Челябинске ночью пройдет служба по умершим защитникам
В Магнитогорске старушка выкинула кота из окна
Виталий Мутко и Алексей Текслер обсудили тему расселения аварийного жилья на Южном Урале
Все объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок
«Памятник Юревичу?»: жители Челябинска спорят о том, кому посвящен загадочный монумент в Парковом
В Челябинске засняли на видео очередной коммунальный фонтан
Деревья скрывают дорожные знаки в Челябинске
ГОК, который хотел добывать руду в Челябинской области, на стадии стройки нанес 20 миллионов ущерба
«Скандальной» магистрали, которая могла поглотить сады под Челябинском, изменили маршрут
«Трактор» лишился вратаря Александра Судницина