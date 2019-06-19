Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором чиновнику из Чебаркуля, которого обвиняли в коррупции
В Чебаркуле судили председателя комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого. Обвиняли в получении взятки, но убедить суд в виновности чиновника силовики не смогли. Вынесли оправдательный приговор. Его обжаловала прокуратура.
Следователи считают, что Шацкому дали взятку в 20 000 руб. за бездействие. Южноуралец хотел получить в аренду участок земли, на котором было построено одноэтажное здание. Такие вопросы решают на комиссии по градостроительству. Якобы Шацкий умолчал, что на земле имеется постройка и участок отдали по более низкой цене.
— Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU