В Челябинской области из реки достали труп мужчины

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-19T09:38:44+03:00

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В Миассе, около моста в районе поселка Мелентьевка, обнаружили труп мужчины. На место полицейские вызвали спасателей, чтобы те подняли тело на берег. Инцидент произошел днем 18 июня.

— В 11:30 я там проезжал по мосту, в сторону Мелентьевки, тело плавало. Красную куртку видно было из воды, возле камыша по правой стороне, по правому берегу. А обратно ехал, спасатели доставали уже багром, — написал очевидец в группе «Инцидент Миасс».

Погибшего уже опознали родственники.

— Спасатели извлекли тело из реки и передали его сотрудникам полиции. Мужчина опознан, им оказался 32-летний житель поселка Мелентьевка, — рассказали в Управление ГОЧС Миасса.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства его смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU