В Челябинской области ВАЗ, уходя от полицейской погони, протаранил маршрутку

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-19T10:34:39+03:00

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Все произошло в Магнитогорске вечером 18 июня. Жители города стали свидетелями полицейской погони. Все началось с того, что сотрудники ДПС пытались остановить ВАЗ-2113.

По словам очевидцев, инспекторы потребовали водителя прижаться к обочине. Но лихач решил скрыться. За нарушителем погнались сразу два экипажа ДПС. Погоня закончилась на улице Труда в районе остановки «Школа имени Ромазана».

— На большой скорости водитель отечественной легковушки зацепил грузовую «ГАЗель» и врезался в попутную пассажирскую. От удара маршрутка вылетела с проезжей части на газон и перевернулась. К счастью, пассажиров в этот момент в салоне не было. Люди, которые стояли на автобусной остановке не пострадали, — рассказывают свидетели событий.

При задержании водитель ВАЗа оказал сопротивление. Он пытался вырваться от полицейских. Стражам порядка пришлось его скрутить.

Официальной информации по данному происшествию пока нет. Не исключено, что нарушитель был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU