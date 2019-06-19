Дикая косуля, скачущая по улице Кургана, попала на видео
Жителей Кургана удивила дикая косуля на городской улице. Животное заметили в 6-ом микрорайоне, скачущим по газону вдоль забора. Видео очевидец Даниил Береженцев выложил в группу «Инцидент | Курган».
Пользователи предложили, что косуля по глупости забежала в город из леса. Ее видели также в 7-ом микрорайоне.
— Я в аккурат выезжал, и она мне навстречу выскочила. Напугана сильно. Ее уже гнали две собаки, — написал Александр.
Местные жители отметили, что нередко встречают на улицах Заозерного лесных гостей: то зайцев, то кабанов — поскольку лес совсем рядом.
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На улице Кургана заметили косулю.
ИСТОЧНИК KP.RU