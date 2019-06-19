2019-06-19T10:59:04+03:00
Общество

Дикая косуля, скачущая по улице Кургана, попала на видео

Ее «поймали» в объектив местные автомобилисты
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Касулю заметили в 6-ом микрорайоне. Фото: кадр с видеоКасулю заметили в 6-ом микрорайоне. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Жителей Кургана удивила дикая косуля на городской улице. Животное заметили в 6-ом микрорайоне, скачущим по газону вдоль забора. Видео очевидец Даниил Береженцев выложил в группу «Инцидент | Курган».

Пользователи предложили, что косуля по глупости забежала в город из леса. Ее видели также в 7-ом микрорайоне.

— Я в аккурат выезжал, и она мне навстречу выскочила. Напугана сильно. Ее уже гнали две собаки, — написал Александр.

Местные жители отметили, что нередко встречают на улицах Заозерного лесных гостей: то зайцев, то кабанов — поскольку лес совсем рядом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

На улице Кургана заметили косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Балетная труппа Большого театра впервые приедет на гастроли в Челябинск
В Челябинской области ВАЗ, уходя от полицейской погони, протаранил маршрутку
В Челябинской области из реки достали труп мужчины
Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором чиновнику из Чебаркуля, которого обвиняли в коррупции
Ребенка сбили во дворе в Челябинской области
Иномарка столкнулась с «Газелью» в Челябинской области
Трое жителей Челябинска пытались вывезти за границу военное оборудование
Сотрудница почты в Челябинской области вынесла из кассы почти миллион рублей
В Челябинске ночью пройдет служба по умершим защитникам
В Магнитогорске старушка выкинула кота из окна
Виталий Мутко и Алексей Текслер обсудили тему расселения аварийного жилья на Южном Урале
Все объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок
«Памятник Юревичу?»: жители Челябинска спорят о том, кому посвящен загадочный монумент в Парковом
В Челябинске засняли на видео очередной коммунальный фонтан
Деревья скрывают дорожные знаки в Челябинске
ГОК, который хотел добывать руду в Челябинской области, на стадии стройки нанес 20 миллионов ущерба
«Скандальной» магистрали, которая могла поглотить сады под Челябинском, изменили маршрут
«Трактор» лишился вратаря Александра Судницина