Дикая косуля, скачущая по улице Кургана, попала на видео

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-19T10:59:04+03:00

Касулю заметили в 6-ом микрорайоне. Фото: кадр с видео

Ее «поймали» в объектив местные автомобилисты

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Жителей Кургана удивила дикая косуля на городской улице. Животное заметили в 6-ом микрорайоне, скачущим по газону вдоль забора. Видео очевидец Даниил Береженцев выложил в группу «Инцидент | Курган».

Пользователи предложили, что косуля по глупости забежала в город из леса. Ее видели также в 7-ом микрорайоне.

— Я в аккурат выезжал, и она мне навстречу выскочила. Напугана сильно. Ее уже гнали две собаки, — написал Александр.

Местные жители отметили, что нередко встречают на улицах Заозерного лесных гостей: то зайцев, то кабанов — поскольку лес совсем рядом.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715425" frameborder="0"></iframe> На улице Кургана заметили косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU