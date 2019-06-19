Балетная труппа Большого театра впервые приедет на гастроли в Челябинск

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-19T11:08:25+03:00

Такой балет Челябинск еще не видел. Фото: Дамир Юсупов.

Москвичи привезут постановку о жизни в колхозе

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Этой осенью в Челябинск впервые приедет труппа Большого театра, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Артисты главного российского театра привезут спектакль «Светлый ручей», который рассказывает о жизни в колхозе.

— Спектаклем, в котором гармонично соединились советская бутафория и форма французского водевиля, восхищались в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Теперь такую уникальную возможность получит и южноуральский зритель, — замечают в челябинском оперном театре.

Артисты станцуют под музыку челябинского оркестра. Дирижировать коллективом будет маэстро Большого театра России Алексей Богорад.

Спектакли запланировали на 19.00 11 октября, а также на 14.00 и 19.00 12 октября.

Гастроли проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли». Приезд труппы в Челябинск стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между генеральным директором Большого театра и губернатором Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU