2019-06-19T11:29:10+03:00
Общество

Алексей Текслер сформировал 49 поручений по развитию Челябинской области

Распоряжения главы Челябинской области касаются интересов каждого из нас
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Алексей Текслер сформулировал 49 поручений по развитию Челябинской области. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер сформулировал 49 поручений по развитию Челябинской области. Фото: gubernator74.ru
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В мае глава региона Алексей Текслер обратился к Законодательному Собранию Челябинской области. Но фактически руководитель региона говорил с широкой общественностью. Ведь речь шла о развитии основных направлений, касающихся каждого из нас — экономики, здравоохранения, образования, экологического состояния региона, жилищного и дорожного развития, развития села.

В среду, 19 июня, открывая аппаратное совещание с главами муниципальных образований региона, Алексей Текслер сообщил:

— По итогам обращения мною подписан перечень из 49 поручений по 14 направлениям работы. Основные направления — это здравоохранение, образование, экология, промышленность, экономика и многое другое. Хочу еще раз обратить внимание на такие важные для жителей области темы, как строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение городом, и, прежде всего, — промышленных центров.

Глава региона сообщил, что уже идет работа над формированием областной программы «Зеленый город», которую он анонсировал ранее.

Кроме того, в разработке программа благоустройства муниципалитетов, в рамках которой по поручению Текслера нужно привести в порядок подходы и подъезды к объектам социальной инфраструктуры.

— Крайне важна синхронизация строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках программы комплексной застройки. Поступает большое количество жалоб от людей по комплексной застройке, — сказал глава региона.

В зоне внимания Алексея Текслера еще одно поручение — приведение в порядок дорог и модернизация системы общественного транспорта.

А еще в регионе стартует региональный кадровый проект, касающийся, в том числе, вовлечения новых сотрудников в органы госвласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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