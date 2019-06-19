Проблемные дома Челябинской области достроят на деньги федерального бюджета

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-19T11:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На аппаратном совещании с главами муниципальных образований Челябинской области руководитель региона Алексей Текслер озвучил итоги его рабочих встреч на федеральном уровне, которые состоялись в начале недели:

— На встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым договорились об инициативе запуска в области комплексной программы развития сельских территорий. На федеральном уровне эта программа в настоящий момент тоже переформатируется. Будут выделены дополнительные средства федерального бюджета. Сельским муниципалитетам необходимо провести подготовку к тому, чтобы мы в эту программу заявились и максимально использовали наш потенциал. Соответствующее поручение дано.

На встрече с вице-премьером Виталием Мутко Алексей Текслер обсудил и договорился о включении самых проблемных домов в регионе, возводящихся с участием средств дольщиков, в перечень, в рамках которого будет оказана помощь федерального бюджета по достройке таких домов.

— Государственной Думой принят во втором чтении принят соответствующий законопроект, который позволяет такую поддержку оказывать. Соответствующие поручения мною даны. Нужно активно подготовить все заявочные документы на участие в этой программе, — сказал глава региона.

В Москве Алексей Текслер так же участвовал в работе комиссии по региональному развитию под председательством Виталия Мутко.

Работу региональных властей и глав субъектов РФ Кремль оценивает по 15 критериям эффективности деятельности.

— Подписан соответствующий Указ президента России. Принято решение о выделении и распределении грантов лучшим субъектам Российской Федерации. Первые итоги будут подводиться осенью этого года. Распределяться будет достаточно крупная сумма — 50 млрд руб в октябре-ноябре. Нужно, коллеги, побороться за эти деньги, это — наша общая задача. Надо такую возможность не упустить, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU