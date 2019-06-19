Алексей Текслер представил новеньких в своей команде

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-19T13:03:49+03:00

Вестью о кадровых назначениях руководитель Челябинской области отрыл совещание с главами муниципалитетов

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Глава Челябинской области Алексей Текслер представил в среду, 19 июня, новых членов своей команды.

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук. Южноуральцам он хорошо знаком.

— Егор Викторович Ковальчук ранее он занимал должности заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству; министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, министра радиационной и экологической безопасности области. С 2015 года Егор Ковальчук работал в Ханты-Мансийском автономном округе, а с 2019 года — в министерстве строительства Российской Федерации, — сообщил Алексей Текслер.

Глава региона пояснил, что Ковальчук займется вопросами промышленности и подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Иван Куцевляк назначен советником губернатора Челябинской области. Ранее Куцевляк занимал пост заместителя директора департамента государственной и энергетической политики министерства энергетики РФ.

Представительством Челябинской области при правительстве РФ будет руководить Иван Калашников, в недавнем прошлом — помощник федерального министра промышленности и торговли.

Мария Хворостова назначена начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области. До недавнего времени Мария работала пресс-секретарем регионального министерства здравоохранения.

Пресс-секретарем главы региона стал Сергей Зюсь. До назначения он руководил информационно-аналитическим отделом аппарата Собрания депутатов Озерска.

Олег Гербер назначен генеральным директором АО «Областное телевидение». У него большой опыт работы в крупных компаниях — частных и федеральных.

Главой Копейского городского округа избран Андрей Фалейчик. Новый глава избран и в Кусе — им стал Юрий Лысаков.

ИСТОЧНИК KP.RU