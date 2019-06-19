Юрист из Челябинска отказался заключать сделку о продаже девственности за айфон

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-19T13:32:12+03:00

Когда у подруг дорогущие телефоны, и тебе трудно устоять перед соблазном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лиля выросла в бедной семье. Все в ее жизни складывалось не очень. Толком девушка не училась, парня не завела и в свои 20 лет все еще живет с мамой. Лиля работает продавцом в супермаркете, зарплата там небольшая. Ей очень хочется иметь айфон.

— Мне нужна самая дорогая модель. Брать кредит не хочу. Накопить нереально, — призналась она юристу.

И попросила зарегистрировать необычную сделку.

Лиля решила найти богатого человека, который купит ее девственность за дорогой телефон. А чтобы не обманул, оформить с ними договор официально.

Юрист даже опешил: какое падение нравов! Но отказал в заключении сделки по другой причине: составь кто-то такой договор — он не будет иметь юридической силы.

— Я уверен, что такая сделка недействительна. При этом значения не имеет, какая из сторон откажется выполнять договор. Принуждать в этом случае никого нельзя. Или представим, что обе стороны выполнили свои обязательства, а потом кто-то из них передумал. Телефон еще можно вернуть мужчине, а девушке ничего не вернуть, — рассказал КП-Челябинск юрист Александр Щербинин. — Ну а о нравственной стороне вопроса я промолчу. Пусть каждый сам даст на него ответ...

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ИСТОЧНИК KP.RU