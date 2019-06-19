Важную транспортную артерию Челябинска покрывают новым асфальтом

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-19T13:13:57+03:00

Работы начали с опозданием, но закончить обещают в срок

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Дорожные службы начали укладывать свежее полотно на улице Худякова. Работает новая фирма — «Нижавтодорстрой». Именно она теперь занимается ремонтами дорог в Челябинске. Работы на важной магистрали, которая соединяет спальные районы и центр планируют закончить в середине июля. Об этом сообщает портал «Полит74».

Работы на Худякова ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт начался с существенным отставанием по срокам, из-за претензий антимонопльной службы к конкурсным процедурам. Когда контракт с компанией «Нижавтодорстрой» был подписан, старт работ дал глава региона Алексей Текслер.

Сейчас асфальтоукладчики работают на участке от Благодатово в сторону плотины. Улицу Худякова отремонтируют до пересечения с улицей Воровского. В порядок приведут почти сто тысяч «квадратов» дорожного полотна.

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ИСТОЧНИК KP.RU