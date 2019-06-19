Алексей Текслер завел страницы во ВКонтакте и Одноклассниках

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-19T13:19:50+03:00

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В социальной сети Инстаграм у Алексея Текслера 103 тысячи подписчиков. Жители Челябинской области — люди неравнодушные, они живо реагируют на каждый пост главы региона и откликаются: просьбами, жалобами, словами поддержки.

Сейчас Текслер «расширил присутствие» в социальных сетях и завел аккаунты во ВКонтакте и в Одноклассниках. Почему? Из-за вялой работы чиновников на местах. Между тем, они должны немедля решать вопросы, поставленные подписчиками страницы главы региона.

— Каждый день я получаю сотни обращений, жалоб и весьма здравых, толковых предложений. Мне пишут из самых разных уголков нашей области. Как глава региона хочу разобраться в каждой ситуации. Читая ваши комментарии, понимаю — чиновники на местах спускают наболевшие вопросы на тормозах. Заматывают, волокитят принятие даже самых простых решений. Что тут говорить, если поставить лавочку в парке просят губернатора. Получается, мэр не знает потребности жителей города. Или просто закрывает на все глаза.

Всем руководителям — главам территорий и министрам — ставлю задачу: ускорить реагирование на обращения жителей! Неважно, поступают ли они во время личных встреч, на бумаге или в социальных сетях. Скажу больше, с сегодняшнего дня я начинаю вести ВКонтакте и Одноклассники:

vk.com/alexeytexler.official

ok.ru/alexeytexler.official

Алексей Текслер подчеркивает: будет непросто, будет тяжело. Но…

— Но хватит бояться и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Впрягаюсь в работу вместе с вами, рассчитываю на нашу смелость и верю в успех!

ИСТОЧНИК KP.RU