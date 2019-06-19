На пост губернатора Челябинской области претендует экс-омбудсмен Севастьянов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-19T13:35:24+03:00

Но документы в избирком он еще не отнес

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Алексей Севастьянов в своем фейсбуке сообщил, что планирует баллотироваться на пост губернатора Челябинской области. Документы в избирательную комиссию он планирует отнести утром 20 июня. Севастьянов стал известен, занимая пост уполномоченного по правам человека. Также он был депутатом гордумы.

Юриста всегда считали человеком Михаила Юревича. Он оставил пост сразу после ухода экс-губернатора. После этого Севастьянов уехал в столицу. В Челябинске у него остался бизнес. Здесь же он пытался строить политическую карьеру, но без больших побед.

На Алексея Михайловича не так давно завели уголовное дело. Даже задержали. Но через пару суток все обвинения были сняты. До этого он успел побывать под административным арестом и получить штраф 800 рублей за неповиновение полиции.

Выборы губернатора в Челябинской области пройдут 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU