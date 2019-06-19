ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в школах появились первые двухсотбалльники
Утверждены результаты единого государственного экзамена по русскому языку и физике, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
По русскому языку у нас 54 стобалльника. Это меньше, чем в прошлом году, однако в целом предмет сдали на том же высоком уровне. С экзаменом справились 99,9% учеников. Хороший результат (более 60 баллов) получили 76%, а 23% выпускников набрали более 80 баллов.
Заметно повысились результаты ЕГЭ по физике. В этом году 16 человек набрали максимальный балл, в прошлом — только один. Более 60 баллов по физике набрали 28% учеников.
— После утверждения результатов ЕГЭ по русскому языку и физике в области появились первые двухсотбалльники. На данный момент шесть человек смогли сдать на максимум сразу два экзамена, — рассказала КП-Челябинск начальник областного управления начального, основного, среднего общего образования Елена Тюрина.
Напоминаем, в период итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия» по вопросам организации и проведения ГИА: +7 (351) 263-25-17.
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ИСТОЧНИК KP.RU