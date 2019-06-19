2019-06-19T14:22:28+03:00
Происшествия

Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей

Чтобы покрыть хотя бы часть долга, арестовали его машину
Андрей АБРАМОВ
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Директор завода в ЗАТО Снежинск попал под уголовное преследование. Фото: Олег ЗОЛОТОДиректор завода в ЗАТО Снежинск попал под уголовное преследование. Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Снежинске прокуратура готовится передать в суд уголовное дело на руководителя предприятия. Его завод производит тару и упаковку. Следователи выяснили, что фирма задолжала 4,9 млн рублей налогов. Сыщики подозревают, что компания просто уклоняется от уплаты пошлин.

— Обвиняемый организовал переводы причитающихся предприятию средств на счета подконтрольной ему организации. Сделано это было, дабы уйти от выплаты налогов. Так злоумышленник сокрыл деньги предприятия в сумме свыше 2,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На машину директора компании наложили арест. Если он проиграет суд и не захочет платить налоги, авто пустят с молотка. За сокрытие средств от налоговой грозит крупный штраф и до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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