Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей
В Снежинске прокуратура готовится передать в суд уголовное дело на руководителя предприятия. Его завод производит тару и упаковку. Следователи выяснили, что фирма задолжала 4,9 млн рублей налогов. Сыщики подозревают, что компания просто уклоняется от уплаты пошлин.
— Обвиняемый организовал переводы причитающихся предприятию средств на счета подконтрольной ему организации. Сделано это было, дабы уйти от выплаты налогов. Так злоумышленник сокрыл деньги предприятия в сумме свыше 2,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
На машину директора компании наложили арест. Если он проиграет суд и не захочет платить налоги, авто пустят с молотка. За сокрытие средств от налоговой грозит крупный штраф и до трех лет колонии.
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