На пятки Бажовке наступает Бушуевский фестиваль

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-19T14:38:42+03:00

Уже два фестиваля Челябинской области нашли признание по всей России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он попал в российский рейтинг мероприятий, привлекательных для туристов

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Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных этнографических и фольклорных фестивалей России. В рейтинг вошли два фестиваля из Челябинской области — Бажовский и Бушуевский.

В прошло году «Бушуевский фестиваль» в Златоусте посетило более 30 тысяч человек. Чтобы показать свои произведения декоративно-прикладного и оружейного искусства, а также живописи, сюда съезжаются лучшие мастера со всей России.

В этом году фестиваль пройдет 13 и 14 июля в парке культуры и отдыха «Молодежный». Гости смогут приобрести уникальные сувениры, изделия, народные костюмы.

— Пятое место в рейтинге — знаковое событие для города. Это лучшее подтверждение того, что Златоуст интересен туристам в масштабах страны, — прокомментировал эту новость глава Златоуста Вячеслав Жилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU