В Челябинске отстает от графика реконструкция аэродрома к саммитам
22-23 июля будущего года Челябинск должен принять саммиты ШОС и БРИКС. Реконструируемый аэропорт «Баландино» — один из стратегических объектов в перечне подготовки к международным событиям.
Но темпы строительства аэродрома отстают от утвержденных графиков. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ: «Реконструкция аэропорта «Баландино» предусматривает, в том числе, расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео и светосигнального оборудования. Реконструкцию ведет единственный исполнитель — «Центродорстрой», с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах четыре контракта стоимостью 4,1 млрд руб».
Сроки выполнения работ в контрактах указаны почти вдвое меньше проектных: год и месяц вместо двух лет. Подрядчик не укладывается в график.
Отставание связано с тем, что место проведения саммитов менялось: сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи, потом опять Челябинск. Потребовалась корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО.
Росавиация утверждает: все работы будут выполнены в срок. Работы на аэродроме в Баландино идут полным ходом.
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