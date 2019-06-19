Житель Челябинской области бесплатно сдает дом на пару десятков лет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-19T14:58:51+03:00

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Съемное жилье, за которое не нужно платить, находится под Чебаркулем, в деревне Ключевка 2-я. Дом площадью 50 квадратных метров, есть пристрои, земля под огород. У хозяина участка Ильи Викторовича нет возможности следить за домом, а жилище «потихоньку разваливается, да и бомбят хулиганы». Вот и выложил объявление на популярном сайте по продаже недвижимости. К потенциальным жильцам условие только одно — быть приличными людьми.

Дом запущенный, зато бесплатно. Фото: domofond.ru

— Отопление печное, туалет на улице. Крыша и стены есть — самое главное. Участок 12 соток. Пристрои есть. Можно под сараи и т.д. Бани нет. Заезжайте, стройте — делайте, что хотите. Документы есть. Выкупа нет. Мне до пенсии еще далеко. Лет 15-20 никого там не будет точно. Если хотите, составим договор аренды жилья на 10 лет. С вас только желание жить и поднимать деревню, — написал хозяин участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU