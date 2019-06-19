2019-06-19T14:58:51+03:00
Общество

Житель Челябинской области бесплатно сдает дом на пару десятков лет

В объявлении только одно условие — быть приличными людьми
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Тот самый дом. Фото: domofond.ruТот самый дом. Фото: domofond.ru
Изменить размер текста:

Съемное жилье, за которое не нужно платить, находится под Чебаркулем, в деревне Ключевка 2-я. Дом площадью 50 квадратных метров, есть пристрои, земля под огород. У хозяина участка Ильи Викторовича нет возможности следить за домом, а жилище «потихоньку разваливается, да и бомбят хулиганы». Вот и выложил объявление на популярном сайте по продаже недвижимости. К потенциальным жильцам условие только одно — быть приличными людьми.

Дом запущенный, зато бесплатно. Фото: domofond.ru

Дом запущенный, зато бесплатно. Фото: domofond.ru

— Отопление печное, туалет на улице. Крыша и стены есть — самое главное. Участок 12 соток. Пристрои есть. Можно под сараи и т.д. Бани нет. Заезжайте, стройте — делайте, что хотите. Документы есть. Выкупа нет. Мне до пенсии еще далеко. Лет 15-20 никого там не будет точно. Если хотите, составим договор аренды жилья на 10 лет. С вас только желание жить и поднимать деревню, — написал хозяин участка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нескучные путешествия по Челябинской области можно скачать в смартфон
Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов
Ревизоры сообщили, что реконструкция аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отстает от графика
Ребенка убило током в Челябинской области
В Челябинске отстает от графика реконструкция аэродрома к саммитам
На пятки Бажовке наступает Бушуевский фестиваль
Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей
В Челябинской области 17-летняя девушка обокрала пивную
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в школах появились первые двухсотбалльники
Не покинули родные стены. Больше половины жителей пострадавшего дома в Магнитогорске не сменили место жительства
На пост губернатора Челябинской области претендует экс-омбудсмен Севастьянов
Юрист из Челябинска отказался заключать сделку о продаже девственности за айфон
Алексей Текслер завел страницы во ВКонтакте и Одноклассниках
Важную транспортную артерию Челябинска покрывают новым асфальтом
Алексей Текслер представил новеньких в своей команде
В Магнитогорске суд отправил за решетку карманника-виртуоза
В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные
Проблемные дома Челябинской области достроят на деньги федерального бюджета