Ревизоры сообщили, что реконструкция аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отстает от графика

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-19T15:50:45+03:00

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В Челябинске реконструируют аэропорт Баландино. К саммитам ШОС и БРИКС, которые город готовится принять в 2020 году, возводят новое здание и укладывают технологичные взлетно-посадочные полосы. Счетная палата РФ проверила расходование бюджетных денег на реконструкцию и сообщила: стройка отстает от графика. Ранее сообщалось, что реконструкция идет быстрее запланированного.

По сообщению структуры, к сегодняшнему дню принято только 5% работ по заключенным контрактам. Всего же планируют потратить 4,1 млрд рублей. Отставание объясняют тем, долгое время было непонятно, где же проводить саммиты — в Челябинске или Сочи.

Также в отчете цитируются слова главы Росавиации Александра Нерадько. Чиновник уверяет, что темпы работ уверенные и реконструкцию завершат в срок — к июню 2020 года, когда и состоятся саммиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU