Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-19T16:22:42+03:00

В прошлом году только один человек сдал физику идеально, а в этом их... 16!

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Педагоги закончили проверять результаты ЕГЭ по физике и русскому языку в Челябинской области. Их сдавали 3 июня. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно будет подать 21 и 24 июня.

— По русскому языку в этом году 54 стобалльника. Показатель ниже прошлогоднего. Успешно ЕГЭ по русскому написали 99,9% участников. Хороший результат — более 60 баллов — получили 76%, — говорит начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Улучшились результаты по физике. 16 человек набрали максимальный балл, тогда как в прошлом — только один. После утверждения этих результатов ЕГЭ в области появились первые двухсотбалльники. Пока шесть человек смогли сдать на максимум сразу два экзамена.

Скоро станут известны результаты экзаменов по иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ.

— В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17, — добавили в министерстве образования региона.

Всего на данный момент в Челябинской области насчитывается 140 стобалльников. Из них трое набрали максимальный балл в досрочный период.

ИСТОЧНИК KP.RU