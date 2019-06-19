2019-06-19T16:22:42+03:00
Общество

Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов

В прошлом году только один человек сдал физику идеально, а в этом их... 16!
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Челябинске появились первые двухсотбалльники. Фото: Артем КИЛЬКИНВ Челябинске появились первые двухсотбалльники. Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Педагоги закончили проверять результаты ЕГЭ по физике и русскому языку в Челябинской области. Их сдавали 3 июня. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно будет подать 21 и 24 июня.

— По русскому языку в этом году 54 стобалльника. Показатель ниже прошлогоднего. Успешно ЕГЭ по русскому написали 99,9% участников. Хороший результат — более 60 баллов — получили 76%, — говорит начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Улучшились результаты по физике. 16 человек набрали максимальный балл, тогда как в прошлом — только один. После утверждения этих результатов ЕГЭ в области появились первые двухсотбалльники. Пока шесть человек смогли сдать на максимум сразу два экзамена.

Скоро станут известны результаты экзаменов по иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ.

— В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17, — добавили в министерстве образования региона.

Всего на данный момент в Челябинской области насчитывается 140 стобалльников. Из них трое набрали максимальный балл в досрочный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нескучные путешествия по Челябинской области можно скачать в смартфон
Ревизоры сообщили, что реконструкция аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отстает от графика
Ребенка убило током в Челябинской области
Житель Челябинской области бесплатно сдает дом на пару десятков лет
В Челябинске отстает от графика реконструкция аэродрома к саммитам
На пятки Бажовке наступает Бушуевский фестиваль
Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей
В Челябинской области 17-летняя девушка обокрала пивную
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в школах появились первые двухсотбалльники
Не покинули родные стены. Больше половины жителей пострадавшего дома в Магнитогорске не сменили место жительства
На пост губернатора Челябинской области претендует экс-омбудсмен Севастьянов
Юрист из Челябинска отказался заключать сделку о продаже девственности за айфон
Алексей Текслер завел страницы во ВКонтакте и Одноклассниках
Важную транспортную артерию Челябинска покрывают новым асфальтом
Алексей Текслер представил новеньких в своей команде
В Магнитогорске суд отправил за решетку карманника-виртуоза
В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные
Проблемные дома Челябинской области достроят на деньги федерального бюджета