Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов
Педагоги закончили проверять результаты ЕГЭ по физике и русскому языку в Челябинской области. Их сдавали 3 июня. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно будет подать 21 и 24 июня.
— По русскому языку в этом году 54 стобалльника. Показатель ниже прошлогоднего. Успешно ЕГЭ по русскому написали 99,9% участников. Хороший результат — более 60 баллов — получили 76%, — говорит начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
Улучшились результаты по физике. 16 человек набрали максимальный балл, тогда как в прошлом — только один. После утверждения этих результатов ЕГЭ в области появились первые двухсотбалльники. Пока шесть человек смогли сдать на максимум сразу два экзамена.
Скоро станут известны результаты экзаменов по иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ.
— В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17, — добавили в министерстве образования региона.
Всего на данный момент в Челябинской области насчитывается 140 стобалльников. Из них трое набрали максимальный балл в досрочный период.
ИСТОЧНИК KP.RU