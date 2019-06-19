Нескучные путешествия по Челябинской области можно скачать в смартфон

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-19T16:17:32+03:00

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18 июня презентовали обновленную версию мобильного приложения «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Оно подготовлено специалистами отдела краеведения и создано при поддержке Министерства культуры региона. То, что наш край — один из самых красивых в мире — аксиома. Но вот что и как посмотреть многие не знают. Ответить на вопросы путешественников и призвано приложение.

— Презентация «Нескучных путешествий» состоялась в прошлом году. Представлено 100 самых интересных туристических объектов и 17 экскурсионных маршрутов по Челябинской области. Каждая экскурсия включает в себя историческую справку, географическое положение, информацию о том, как добраться до точки и что посмотреть, а также оценку маршрута. В этом году мы запустили обновленную версию, — рассказал разработчик «Нескучных путешествий», руководитель проектов веб-студии fuse8 Вениамин Мустафин.

Теперь пользователь «Нескучных путешествий» может строить собственные туристические маршруты, просматривать посещенные места и самостоятельно планировать прогулку. Приложение пока доступно только для Android.

КСТАТИ

Публичная библиотека запускает конкурс авторских экскурсий. С 1 июля по 15 октября участники конкурса смогут разработать свой маршрут и прислать по адресу kray@chelreglib.ru. Прошедшие отбор, будут размещены в мобильном приложении. Победители получат ценные призы от библиотеки — планшеты или электронные книги.

ИСТОЧНИК KP.RU