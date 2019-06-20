2019-06-20T03:55:41+03:00
Общество

В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения

Кто несет за это ответственность
Ирина КАРЕЛИНА
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Запись с камеры наблюдения в магазине. Фото: Анастасия КалининаЗапись с камеры наблюдения в магазине. Фото: Анастасия Калинина
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Жители Челябинска, заходя в магазин, оставляют свои сумки в специальных ячейках. А потом обнаруживают их открытыми. Вот один из таких случаев: 13 июня в 15:26 в одном из продуктовых магазинов микрорайона «Парковый» лишилась своих вещей пожилая семейная пара. Факт кражи подтвердила запись с камеры наблюдения.

— Пострадали мои родители. Всех, кто что-то видел или знает, прошу откликнуться! Вот эта женщина в белом костюме вскрыла ячейку и украла все, что там было! — написала в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Серебренникова.

Часто на камерах хранения можно увидеть таблички с надписями «Администрация магазина не несет ответственности за оставленные вещи». Пользователи соцсети поспорили: честно ли это.

— Размещая ячейки на своей территории, магазин несет полную ответственность за вещи. Предупреждения, которые они вешают, стараясь снять с себя ответственность, не имеют силы. Подтверждение тому — ГК РФ Статья 891, — прокомментировала Анастасия Калинина.

— Но зная, как легко открыть эти ячейки, ценных вещей лучше туда не класть, — написал Виталий Тихорецкий.

Тем более, что нет закона, обязывающего покупателя это делать. Кстати, в Москве практически во всех магазинах убрали камеры хранения в целях антитеррористической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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