В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения

СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-20T03:55:41+03:00

Кто несет за это ответственность

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинска, заходя в магазин, оставляют свои сумки в специальных ячейках. А потом обнаруживают их открытыми. Вот один из таких случаев: 13 июня в 15:26 в одном из продуктовых магазинов микрорайона «Парковый» лишилась своих вещей пожилая семейная пара. Факт кражи подтвердила запись с камеры наблюдения.

— Пострадали мои родители. Всех, кто что-то видел или знает, прошу откликнуться! Вот эта женщина в белом костюме вскрыла ячейку и украла все, что там было! — написала в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Серебренникова.

Часто на камерах хранения можно увидеть таблички с надписями «Администрация магазина не несет ответственности за оставленные вещи». Пользователи соцсети поспорили: честно ли это.

— Размещая ячейки на своей территории, магазин несет полную ответственность за вещи. Предупреждения, которые они вешают, стараясь снять с себя ответственность, не имеют силы. Подтверждение тому — ГК РФ Статья 891, — прокомментировала Анастасия Калинина.

— Но зная, как легко открыть эти ячейки, ценных вещей лучше туда не класть, — написал Виталий Тихорецкий.

Тем более, что нет закона, обязывающего покупателя это делать. Кстати, в Москве практически во всех магазинах убрали камеры хранения в целях антитеррористической безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU